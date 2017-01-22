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從就職典禮分析川普 專家： 對老婆零尊重

歐巴馬夫婦留意到梅蘭妮亞的緊張，兩人扶她的腰進入白宮。（歐新社）

2017-01-22  06:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普就職，有專家從川普、歐巴馬、柯林頓三對夫妻在就職典禮過程中的肢體語言分析，認為川普不僅自私，還對於第一夫人梅蘭妮亞「零尊重」。

《每日郵報》報導，川普週五前往白宮與歐巴馬夫婦見面，川普一下車即衝上前與歐巴馬握手，沒有關照妻子梅蘭妮亞，等她或望她一眼，專家伍德（Patti Wood）分析，這顯示川普對妻子零關懷，尊重或溫暖。

反倒是歐巴馬夫婦留意到梅蘭妮亞的緊張，適時伸出援手，兩人扶她的腰進入白宮。伍德發現希拉蕊身體僵硬、視線向下方，除了顯示她對於即將發生的事感到不安，並展示她有點軟弱，他進一步指出，柯林頓夫婦互動流於正式，缺乏溫暖。

川普只顧著衝向前與歐巴馬夫婦握手，忘了妻子梅蘭妮亞捧著禮物獨自走在後頭。（歐新社）

專家分析美國總統川普對第一夫人梅蘭妮亞「零尊重」。（歐新社）

專家分析美國總統川普對第一夫人梅蘭妮亞「零尊重」。（歐新社）

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