加拿大總理恭賀川普就職 討論貿易議題
2017-01-22 05:28
〔中央社〕加拿大總理辦公室發表聲明說，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天與美國新科總統川普（Donald Trump）交換意見，討論貿易議題並恭賀川普就職。
聲明表示，「杜魯道總理和川普總統重申，加拿大和美國雙邊關係至關重要，並討論各種相互利益領域議題。杜魯道總理特別指出，加美經濟關係特別深切，加拿大是美國35個州的最大出口目的地。」
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