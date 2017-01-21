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活魚出水瞬間急凍？ 「凍魚冰牆」引發熱議

近日一組「魚被冰封在空中形成一道冰牆」的奇特圖片在外國引發討論，雖然乍看很像是這群魚在躍出水面時被急速凍結，但其實並非如此。（圖擷自U.S. Department of the Interior臉書）

2017-01-21  22:54

〔即時新聞／綜合報導〕近日一組「魚被冰封在空中形成一道冰牆」的奇特圖片在外國引發討論，這組圖片其實是國外的愛鳥人士在2015年所拍下，雖然乍看很像是這群魚在躍出水面時被急速凍結，但其實並非如此。

綜合媒體報導，愛鳥人士普莉姆（Kelly Preheim）是在美國南達科他州的野生動物保護區拍下這幅奇景，據其指出，現場凍魚的高度約有4英尺高（約1.2公尺），乍看就像是一群魚在躍出水面的瞬間被冰封住，但她認為這些魚應該在被冰封前就已死亡。

普莉姆推測，這些魚的死因應該是湖中缺氧，因為當湖面結冰，陽光難以透到水面下，水中植物、藻類難以進行光合作用，便降低了水中的含氧量，魚類便因缺氧而死亡。

至於這群魚是如何被擠上半空中？普莉姆推測有可能是魚屍漂浮在水面上，之後隨著湖面冰層被捲到岸邊，才形成這道奇特的冰牆。

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