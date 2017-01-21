香港元朗公路校車與轎車相撞 20人傷
2017-01-21 21:43
〔即時新聞／綜合報導〕香港元朗公路發生一起校車與轎車相撞意外，造成20人受傷，目前都已送醫治療，而警方正在調查事發原因。
根據《香港明報》報導，今天（21日）下午3點左右，一輛載滿學童的校車沿著香港元朗公路往屯門方向行駛，開到深涌村時與1輛轎車相撞，造成校車車頭輕微損毀，而轎車則是車尾凹陷。
隨後警消接報趕到現場，2車相撞造成校車上的15名學童與3名成人受輕傷，而轎車司機與1名乘客也受到輕傷，目前都已送醫治療，而警方正在調查事發原因。
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