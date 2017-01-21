洗魚被骨頭刺一下 中國男子慘遭截肢…

2017-01-21 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕只是在洗魚時不慎被魚骨刺到，竟讓一名廣東男子發冷、嘔吐、暈眩，右手更持續腫脹、發黑，最終不得不進行截肢手術。

綜合媒體報導，廣東的一名55歲朱姓男子於10日傍晚在家清洗一條魚的內臟時，不慎遭魚骨刺了一下，他與家人都沒特別在意，不料隔天他竟全身發冷、嘔吐，甚至還陷入半昏迷，且腫脹、發黑的右手還伴隨劇痛，由於朱男也患有肝病，醫生懷疑他可能是感染創傷弧菌（又稱海洋弧菌），便先作了血液化檢及剔除壞肉手術，但因手部肌肉及筋膜均已腐爛，且病情還是持續加重，朱男仍被送入重症病房。

12日晚間10點半左右，朱男被確診為感染創傷弧菌，隨後對右手進行緊急截肢手術，但術後狀況仍不穩定，因創傷弧菌已感染血液並引發菌血症，由於朱男先前也曾做過心臟支架手術，目前只能採取保守治療。