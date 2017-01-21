約會網站新招 咖啡奶泡大頭貼相親

咖啡店會透過3D列印技術，將人臉雷射到咖啡奶泡上。（圖擷自《鏡報》）

2017-01-21 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕隨著科技進步，現在有很多人利用交友網站來尋找適合的伴侶，最近英國一個交友網站推出結合最新3D列印技術的特別服務，讓人們可以透過喝咖啡來交友。

綜合外媒報導，英國交友網站「Match.com」最近推出一項「Espresso Yourself」活動，他們在倫敦肖迪奇（Shoreditch）一個行動咖啡店提供客製化咖啡服務。店家會將一些想交友的男女的大頭貼，用3D列印技術雷射在咖啡的奶泡上、並將他們的身高、年齡、喜好等資料印在咖啡杯上，顧客可以到咖啡店將順眼的咖啡帶走，如果希望和杯上的人進一步認識，就可以點進交友網站。

假如在咖啡店沒看到印有理想對象的咖啡也別氣餒，「Match.com」現場也提供3D列印服務，顧客可以將自己的臉印上咖啡奶泡，等待下個賞識自己的人將這杯咖啡帶走。

交友網站的工作人員薇琪（Vicki Burtt）說，有很多網站會員會選擇喝咖啡約會，因此她們就將約會和咖啡結合，讓大家更容易認識新朋友。