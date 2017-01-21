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日本市議員選將同名同姓 選民好苦惱

2017-01-21  19:53

〔編譯張沛元／綜合報導〕日本九州佐賀縣唐津市市議員選舉29日投開票，1名爭取連任的現任市議員與1名初次參選的候選人居然同名同姓，2人甚至連大本營與經歷都很相似，支持其中任何1人的選民投票時必須在選票上做註記，否則沒人知道這張票是投給誰的。

這2名候選人都叫做青木茂，其中尋求連任的是56歲、挑戰第4度連任的前建設公司員工老青木茂，初次參選的新人則是43歲的建設公司社長青木茂；2個青木茂人皆為無黨籍人士，大本營也有所重疊，難怪曾有來加油打氣的支持者跑錯地方。

日本投票採書寫方式，選民必須在選票上自行寫下支持對象的大名；為避免混淆，要投票給青木茂的選民必須在選票上加註現／新或年齡以供區別，但不能寫「天才青木茂」或「肥版青木茂」這種無法客觀區別的備註，否則就會被視為廢票。

新人青木茂陣營說，雖然同名同姓讓他們比其他新人更容易被選民記得，但其實是選民把小青木茂當成老青木茂，對他們並不利；現任議員青木茂陣營則認為，並非所有選民都知道有2名候選人同名同姓，光秀名字不足以做區別，該陣營因而加註「現職」或「現」以加強印象。

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  • 尋求連任的老青木茂在文宣上加上註「現」字以供識別。（圖擷取自青木茂臉書）

    尋求連任的老青木茂在文宣上加上註「現」字以供識別。（圖擷取自青木茂臉書）

  • 挑戰者青木茂則是加註「新人」二字，而且候選人的姓名全部使用平假名。（圖擷取自網路）

    挑戰者青木茂則是加註「新人」二字，而且候選人的姓名全部使用平假名。（圖擷取自網路）

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