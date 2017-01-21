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多國軍隊施壓 甘比亞總統賈梅今宣布下台

2017-01-21  21:54

〔即時新聞／綜合報導〕西非國家甘比亞總統賈梅（Yahya Jammeh）於去年的總統大選落敗後拒絕下台，還一度宣布該國進入緊急狀態，今日他終於屈服在多國部隊的壓力之下，宣布將政權政權和平移轉給民選總統巴洛（Adama Barrow）。

綜合媒體報導，現年51歲的賈梅是在1994年靠著政變掌權，此後連任4屆、任期長達22年，不過他在去年12月的總統大選敗給曾任房地產仲介及百貨公司保全人員的巴洛，但賈梅卻拒絕下台，甚至不排除動用武力，引發民眾恐慌，巴洛則是19日先在鄰國塞內加爾（Senegal）的甘比亞大使館宣誓就職。

19日深夜，西非經濟共同體（ECOWAS）的數國部隊也駐紮在甘比亞邊境，打算必要時用武力強迫賈梅交出政權。賈梅今日則身穿一身白色長袍、出現在國家電視台上發表演說，並表示他將放棄國家的領導人職位，和平移交政權，不過他也強調，自己是在西非軍隊的壓力下下台，且仍拒絕承認敗給巴洛。

目前賈梅尚未離開總統府，巴洛也尚未決定何時回國。

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  • 西非國家甘比亞總統賈梅（見圖）於去年的總統大選落敗後拒絕下台，今日他終於屈服在多國部隊的壓力之下，宣布將政權和平移轉給民選總統巴洛。（資料照，路透）

    西非國家甘比亞總統賈梅（見圖）於去年的總統大選落敗後拒絕下台，今日他終於屈服在多國部隊的壓力之下，宣布將政權和平移轉給民選總統巴洛。（資料照，路透）

  • 巴洛（圖中）於19日被迫先在鄰國塞內加爾的甘比亞大使館宣誓就職。（資料照，路透）

    巴洛（圖中）於19日被迫先在鄰國塞內加爾的甘比亞大使館宣誓就職。（資料照，路透）

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