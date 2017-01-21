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「@」叫法各國不同 小老鼠、蝸牛甚至蛆都有！

2017-01-21  22:14

〔即時新聞／綜合報導〕每一封電子郵件都會用到的符號「@」，在台灣慣稱為「小老鼠」，英文則稱為「at」，不過它其實還有50多種稱呼，在世界各國的叫法都不一樣。

《BBC》專欄作家帕克（William Park）指出，除了台灣用動物形象來稱呼「@」，許多國家也有此習慣，如義大利稱之為「蝸牛（chiocciola）」、亞美尼亞稱之為「小狗（ishnik）」、德國人稱之為「蜘蛛猴（klammeraffe）」，匈牙利人則稱之為「蛆蟲（kukac）」，最不討喜。

帕克提到，他個人最喜歡的「@」稱呼是哈薩克人的「月之耳（айқұлақ）」。此外，中國人簡單稱之為「圈A」，斯洛伐克語則稱之為「醃魚肉卷（zavinac）」，甚至摩斯密碼也有「@」的專屬代號（•--•-•）。

其實「@」這個符號最早是由16世紀的佛羅倫斯商人開始使用，做為一個描述酒價的計量單位；1971年電腦工程師湯姆林森（Raymond Tomlinson）將這個符號引進電子郵件系統，成為全球通行的符號，讓這個地中海的古老符號持續運用於現代社會。

原文請見：不同語言如何稱呼「@」符號？

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  • 1971年電腦工程師湯姆林森（Raymond Tomlinson）將「@」引進電子郵件系統，成為全球通行的符號。（情境照）

    1971年電腦工程師湯姆林森（Raymond Tomlinson）將「@」引進電子郵件系統，成為全球通行的符號。（情境照）

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