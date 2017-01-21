| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

不手軟！ 傳微軟下週將再裁員700人

2017-01-21  19:10

〔即時新聞／綜合報導〕微軟（Microsoft）去年7月宣布裁員計畫，表示在2017年7月前內會在全球裁撤2850名員工；外媒今（21）日引述知情人士消息，指出微軟預計在26日公布財報時，延續相關裁員計畫，宣布再裁員700人。

綜合外媒報導，《Business Insider》今日引述知情人士消息，表示微軟將在26日發布財報時，宣布裁撤約700名員工，本波裁員並沒有針對特定群體，會在全球各部門進行，主要目標是汰舊換新，維持各部門的技術水準。

微軟估計聘有11萬名員工，裁員700人並不會造成太大的影響，微軟目前並持續招聘新血，開放超過1600個職位。微軟收購Nokia後，曾在2015年大規模裁撤1850名員工，2015年微軟全年共裁員7400人，2016年7月微軟宣布展開新一波的裁員計畫，表示會在12個月內裁員2850人。

廣告
  • 外媒今（21）日引述知情人士消息，指出微軟預計在26日公布財報時，延續去年裁撤2850名員工的計畫，宣布裁員700人。（美聯社）

    外媒今（21）日引述知情人士消息，指出微軟預計在26日公布財報時，延續去年裁撤2850名員工的計畫，宣布裁員700人。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 微軟 裁員 財報
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
過年料理✤炸菜丸
總舖師✧圍爐好菜
臘肉其實有派系？
年前打掃✧廚房油污
轉寄

標題：不手軟！ 傳微軟下週將再裁員700人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月21日‧星期六‧丙申年臘月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.