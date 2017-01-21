不手軟！ 傳微軟下週將再裁員700人

2017-01-21 19:10

〔即時新聞／綜合報導〕微軟（Microsoft）去年7月宣布裁員計畫，表示在2017年7月前內會在全球裁撤2850名員工；外媒今（21）日引述知情人士消息，指出微軟預計在26日公布財報時，延續相關裁員計畫，宣布再裁員700人。

綜合外媒報導，《Business Insider》今日引述知情人士消息，表示微軟將在26日發布財報時，宣布裁撤約700名員工，本波裁員並沒有針對特定群體，會在全球各部門進行，主要目標是汰舊換新，維持各部門的技術水準。

微軟估計聘有11萬名員工，裁員700人並不會造成太大的影響，微軟目前並持續招聘新血，開放超過1600個職位。微軟收購Nokia後，曾在2015年大規模裁撤1850名員工，2015年微軟全年共裁員7400人，2016年7月微軟宣布展開新一波的裁員計畫，表示會在12個月內裁員2850人。