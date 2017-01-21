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羅馬尼亞首都夜店失火 38人受傷送醫

羅馬尼亞夜店發生火災，造成38人受傷。（路透）

2017-01-21  18:57

〔即時新聞／綜合報導〕羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest），一家夜店於當地時間21日凌晨發生火災，造成38人受傷並緊急送醫，而警方目前還在調查起火原因。

綜合外媒報導，一家位於羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）北區高級地段的夜店（Bamboo Club）在當地時間21日凌晨4點左右失火，據悉，是因有人違反規定在夜店裡抽煙，造成夜店舞台附近失火。

而在火災發生後，夜店的客人四處逃竄，羅馬尼亞當局也隨即派出20輛消防車到場救火，此事故共造成38位民眾受傷，多數都因吸入濃煙嗆傷。

羅馬尼亞當局則表示，目前還不清楚起火原因，正在調查當中。

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