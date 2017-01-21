勞力士不夠看！這支「起士」手錶要價4200萬

瑞士推出一支由起士做成的手錶。（圖擷自《鏡報》）

2017-01-21 18:30

〔即時新聞／綜合報導〕手錶因為常被視為地位的象徵，所以有些名錶的價格動輒就要數十萬。最近更出現一支要價108萬英鎊（約4200萬元新台幣）的手錶，特別的是，這支手錶竟然是用起士所做成的。

綜合外媒報導，瑞士名錶製造商「H.Moser」最近推出一款獨特的手錶，這支錶的表殼是用瑞士「Vacherin Mont-d'Or」起士所做成的，錶帶上則使用了帶有黑白毛的牛皮製成。不過製造商在使用起士製作手錶後，還在上面用樹脂加以強化，延長手錶的使用年限和耐用度。雖然手錶是用起士所做，但價格卻不便宜，要108萬英鎊。

報導指出，「H.Moser」會製造這支起士錶其實是想表達對瑞士政府的不滿。瑞士政府最近對製錶業提出一項新規定，腕錶需要有60%的零件是產自瑞士，才可以被貼上「瑞士製造」標籤。「H.Moser」於是利用瑞士名產起士來製作手錶，以此諷刺政府對錶類零件需產地的要求。

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