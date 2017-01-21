巴基斯坦驚天一爆 至少20死40餘傷
2017-01-21 16:54
巴基斯坦果菜市場今日發生爆炸，造成至少20死40多人受傷的慘劇。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦古勒姆特區（Kurram）的果菜市場今日發生爆炸，造成至少20死40餘傷的慘劇。政府官員指出，簡易的爆炸裝置造成了這起事故，目前安全部隊已封鎖現場進行調查。
據《CNN》報導，事情發生在今日清晨，當時許多人正聚集在市場買賣物品，因此爆炸造成嚴重傷亡，巴基斯坦連忙出動陸軍直升機以疏散傷患。由於當地是和阿富汗接壤的國境邊界，過去也發生過數次襲擊，目前還沒有恐怖組織宣稱對此次攻擊負責。
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