校車在義大利國道撞電塔 引發火燒車16死

校車起火燃燒面目全非，造成16死39傷。（歐新社）

2017-01-21 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕一輛載有許多匈牙利青少年的巴士，在義大利北部的高速公路發生車禍，巴士撞上了高壓電塔，隨後車輛起火燃燒，造成16死39傷。

綜合外媒報導，在當地時間20日晚上，一輛載有許多匈牙利學生的巴士，在義大利北部的高速公路上發生意外，巴士撞上高壓電塔，隨後巴士起火燃燒，車上大多數乘客都是青少年學生，另外還有老師和家長，包含司機在內共有16人遭大火吞噬，另外還有39人受到輕重傷，部分乘客傷勢嚴重。

警方正在勘驗現場，以釐清事發原因。