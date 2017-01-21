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主張「美國製造」 支持者卻買到中國製川普紅帽...

不少支持者買到了外國生產的川普帽。（美聯社）

2017-01-21  16:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普主張「美國購買、美國製造」，要讓製造業重返美國，創造更多就業機會。但有支持者表示，川普陣營所使用的紅色帽子，竟有不少是在外國製造。

根據《路透》報導，川普在就職演說中強調「美國優先」，當選後也透過各種方式將工作機會帶回美國。但印有他競選口號「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的棒球帽，竟有不少是在中國、越南、孟加拉製造。

一對從喬治亞開車到華盛頓參加就職典禮的川普支持者夫婦，在旅途中購買了一頂要價20美元的川普紅帽，她說，「天啊，我希望這不是在中國製造。」但看了一下標籤上的產地後說，「是中國！別告訴任何人！」

另一對從德州來參加就職的川普支持者，頭上也戴了這頂紅帽，她表示，「打從看到這頂帽子我就非常喜歡，這是我在附近的攤販花20美元買下」，但被問到是在哪裡製造時，她說，「我其實不知道這是在哪生產的，讓我看一下...哦不！是越南！」

但這頂帽子在川普官方網站上強調是美國製造，價格為25美元，另一名川普支持者說，「我在川普勝選那天，從他的網站上買了這頂帽子，我想確保我確實贊助了他的基金，也不想買到假貨，所以包含運費我花了30美元。」

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  • 該頂帽子在川普官網售價25美元，且強調美國製造。（圖片擷取自川普官網）

    該頂帽子在川普官網售價25美元，且強調美國製造。（圖片擷取自川普官網）

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