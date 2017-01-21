川普簽名超像心電圖！ 筆跡學者這樣分析...

川普簽名被認為很像測謊時的心電圖。（圖擷自推特）

2017-01-21 15:49

〔即時新聞／綜合報導〕川普20日正式就任美國總統，他以總統身分簽下了一些文件，有媒體發現川普的簽名很有特色，由一連串的垂直線條所組成，網友認為這看起來就像是測謊時的心電圖一樣，筆跡專家則從中看出川普的特性。

據《獨立報》報導，英國筆跡學者特拉塞爾（Tracey Trussell）表示，川普簽名傳達出他是個充滿野心、活力、勇敢和無畏的人。

特拉塞爾說，簽名表現出川普渴望權力，既有決心又堅持，而對於家人則相當有保護的心態。她認為川普是個難以妥協的談判者，因為其行為往往大膽與直接。

不過特拉塞爾指出，川普簽名中有著長長的字母，這代表他也不是那麼固執己見，還是有彈性處理事情的可能。