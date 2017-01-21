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川普就職爆抗議示威 知名白人種族主義者遭毆

2017-01-21  15:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在當地時間20日順利完成就職，但鄰近典禮會場的華盛頓街頭，不斷有反川普示威者進行抗議。其中，美國知名的白人至上主義者史賓塞（Richard Spencer）接受電視採訪時，在眾目睽睽之下遭抗議人士肘擊。

史賓塞是美國國家政策研究所總裁（National Policy Institute），此為從事白人主義的智囊機構，他同時也是所謂的「alt-right」發起人之一，這個派別主張白人至上，拒絕多元種族元化，使他被喻為惡名昭彰的種族主義者。

在川普就職典禮期間，史賓塞在華盛頓街頭接受電視採訪時，一名黑衣人朝史賓塞衝了過去，並用手肘攻擊他的頭部，史賓塞當場被打退到一旁，畫面全被拍了下來。

史賓塞之後在推特表示自己沒有大礙，「有人忽然冒出來攻擊我，雖然他沒有真的傷到我，但這樣的行為確實很引人注目。」

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  • 美國知名種族主義者史賓塞。（圖片擷取自「Richard pencer」推特）

    美國知名種族主義者史賓塞。（圖片擷取自「Richard pencer」推特）

  • 史賓塞受訪時遭抗議群眾攻擊。（圖片擷取自網路）

    史賓塞受訪時遭抗議群眾攻擊。（圖片擷取自網路）

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相關關鍵字： 川普 川普就職 白人至上 種族主義 華盛頓
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