政權轉移！ 甘比亞總統賈梅宣布交出權力

前甘比亞總統賈梅今晨透過甘比亞國營電視台發表談話，宣布交出總統權力下台。（路透）

2017-01-21 13:48

〔即時新聞／綜合報導〕前甘比亞總統賈梅（Yahya Jammeh）在去年總統大選中敗下陣來，但他拒絕下台，還宣布全國進入緊急狀態，引起各國不滿，西非國家經濟共同體（ECOWAS）向賈梅發出最後通牒，如果不依程序下台就要軍事介入，今傳賈梅已正式發表談話，表示將交出權力。

綜合外媒報導，在幾內亞總統顧德（Alpha Conde）、茅利塔尼亞總統阿濟茲（Mohamed Ould Abdel Aziz）的勸說下，前甘比亞總統賈梅今（21日）凌晨透過甘比亞國營電視台發表談話，宣布交出總統權力下台，他表示：「懷著對甘比亞人民無窮的感激，我今天決定自願放棄對甘比亞的統治權」，同時賈梅說道：「沒有留一滴血的必要，我們所面臨的一切問題都可以和平解決」。

新任甘比亞總統巴洛（Adama Barrow）的顧問也說：「賈梅已經保證他會離開」，但並未透露落腳於何國。

甘比亞總統當選人巴洛（Adama Barrow）去年12月打敗長年執政的賈梅，並已在甘比亞駐塞內加爾首都達卡（Dakar）的大使館宣誓就職，巴洛強調：「恐怖統治已經從甘比亞散去」，所有因政治迫害而流亡他國的甘比亞人，現在都可以自由返國。