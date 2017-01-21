刺蝟散步超可愛 百萬網友被融化
2017-01-21 13:24
日本萌刺蝟「CHOCO」的散步場景，吸引百萬名網友觀看。（圖擷自Instagram）
〔即時新聞／綜合報導〕日本超可愛刺蝟「CHOCO」的飼主，喜歡在Instagram分享牠的一舉一動，最近有一段錄下CHOCO散步過程的影片，被轉載到臉書上已有超過278萬人次觀看，讓網友們紛紛驚呼超萌，看完了還會忍不住一直重複播放。
在影片中飼主特意將CHOCO的散步動作以慢動作播放，並採取和CHOCO差不多高度的拍攝角度，讓人們得以一窺刺蝟到底是怎麼走路的。這部影片在Instagram約有2萬多人觀看，但一被「Bored Panda」臉書頁分享後就引起熱潮，沒幾天就有百萬點閱率。
許多外國網友紛紛被萌到融化，直呼「蓬鬆蓬鬆簡直可愛到要死了」；還有人笑稱這隻刺蝟看起來像是正在出任務，建議可以拍個「間諜刺蝟」之類的影片。
相關影片請見：
CHOCO好天氣時也喜歡出來散步。（圖擷自Instagram）
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