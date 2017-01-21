中國退燒？ 史丹佛大學終止北大交換計畫

史丹佛大學日前宣布，將無限期地暫停與該校的留學交流計畫。（圖擷取自維基百科）

2017-01-21 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國名校史丹佛大學（Stanford University）日前宣布，由於報名到北京大學的人數過低，將無限期地暫停與該校的留學交流計畫。曾參與過留學交換的學生表示，北大提供的課程過於混亂，而且水準不太夠。

專門報導史丹佛大學新聞的《史丹佛日報》（Stanford Daily）18日報導，史丹佛在2004年成立與北京的交換學生計畫，當時相當熱門，有20到30人報名，而去年春季僅剩8人報名。2015年到北大交換學生的薩克哈（Priyanka Sekhar）表示，當他們到北大後，覺得有點混亂，管理上也有些沒秩序，許多東西在史丹佛不會碰到。對她來說，北大整體學校課程和設施，與其他國家的交換生計畫比較，水平明顯有所不及。

造成北大交換學生人數減少，主要是因為學生缺乏感興趣的科目。負責史丹佛海外留學計畫的索迪凡（Ramón Saldívar）表示，北大以「文化」做為吸引力，但目前校內沒有太多學生以研究中國或東亞作為主修。索迪凡說，該計畫的正在轉型，研究如何增加學生前往中國交換的興趣。