| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

中國退燒？ 史丹佛大學終止北大交換計畫

史丹佛大學日前宣布，將無限期地暫停與該校的留學交流計畫。（圖擷取自維基百科）

2017-01-21  14:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國名校史丹佛大學（Stanford University）日前宣布，由於報名到北京大學的人數過低，將無限期地暫停與該校的留學交流計畫。曾參與過留學交換的學生表示，北大提供的課程過於混亂，而且水準不太夠。

專門報導史丹佛大學新聞的《史丹佛日報》（Stanford Daily）18日報導，史丹佛在2004年成立與北京的交換學生計畫，當時相當熱門，有20到30人報名，而去年春季僅剩8人報名。2015年到北大交換學生的薩克哈（Priyanka Sekhar）表示，當他們到北大後，覺得有點混亂，管理上也有些沒秩序，許多東西在史丹佛不會碰到。對她來說，北大整體學校課程和設施，與其他國家的交換生計畫比較，水平明顯有所不及。

造成北大交換學生人數減少，主要是因為學生缺乏感興趣的科目。負責史丹佛海外留學計畫的索迪凡（Ramón Saldívar）表示，北大以「文化」做為吸引力，但目前校內沒有太多學生以研究中國或東亞作為主修。索迪凡說，該計畫的正在轉型，研究如何增加學生前往中國交換的興趣。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 交換學生 北京大學 史丹佛大學
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
過年料理✤炸菜丸
總舖師✧圍爐好菜
臘肉其實有派系？
年前打掃✧廚房油污
轉寄

標題：中國退燒？ 史丹佛大學終止北大交換計畫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月21日‧星期六‧丙申年臘月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.