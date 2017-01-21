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川普與妻浪漫共舞 疑太過緊張舞姿僵硬

美國總統川普伉儷共同出席就職舞會，兩人隨著已故知名歌手法蘭克辛納屈的名曲《奪標》翩翩起舞。（路透）

2017-01-21  13:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）於台灣時間21日凌晨1點正式宣誓就職，典禮結束後，川普伉儷共同出席就職舞會，兩人隨著已故知名歌手法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）的名曲〈奪標〉（My Way）翩翩起舞。

綜合外媒報導，川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）在就職舞會上共舞，伴樂為已故歌手法蘭克辛納屈的名曲〈奪標〉，且由女爵士歌手Erin Boheme主唱。但川普或許太過緊張，舞姿似乎相當僵硬，梅蘭妮亞的表情也略帶點緊張。

但隨著跳到中段，川普開始逐漸放鬆，還不時向台下觀眾豎起大姆指，之後副總統彭斯（Mike Pence）也和妻子一同上台跳舞，最後川普全家人都一同上台共舞，場面相當溫馨。

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但川普或許太過緊張，舞姿似乎相當僵硬，梅蘭妮亞的表情也略帶點緊張。（路透）

但隨著跳到中段，副總統彭斯也和妻子一同上台跳舞。（路透）

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