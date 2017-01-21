人類哭了！ 熊熊開畫展 最貴一幅畫要價13萬
2017-01-21 12:08
芬蘭棕熊朱索（Juuso）會畫畫還開起畫展，最貴的一幅要價4000歐元（約新台幣13萬4500元）。（圖擷自路透）
〔即時新聞／綜合報導〕芬蘭有一隻名為朱索（Juuso）的棕熊竟然開起畫展，而且最貴的一幅畫要價4000歐元（約新台幣13萬4500元），飼養牠的動物中心過去已經賣掉牠的15幅作品，籌措了8000歐元（約新台幣26萬9000元），才在首都赫爾辛基順利展出熊熊的作品。
據《路透》報導，現年17歲的朱索，幼時在野外成為了孤兒，沒有求生能力，庫薩莫（Kuusamo）動物中心收留了牠並一直飼養到現在，某日有員工發現朱索竟然有畫畫的天分，從此開始了朱索的創作之路。
牠的管理員會準備顏料、紙張和夾板，留朱索獨自一隻熊好好繪畫，熊熊會利用坐下或移動自己的腿部，在畫布上留下自己的痕跡，牠也會用爪子沾顏料作畫，這些行為讓一些作品上都有朱索毛皮的殘留。
在赫爾辛基的朱索畫展，共有11件原創作品和一些影印品，價格從50歐元（約新台幣1681元）到4000歐元都有。而雖然大部分的藝術家都喜歡出席自己的畫展，但朱索卻不便前來，因為牠現在正處於冬眠階段。
朱索（Juuso）的飼養員開心地展示熊熊的畫作。（路透）
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 游錫堃當面問「川普會不會賣台」 佛訥給答案...
- 陳建仁手繪年改圖被讚爆 幕後推手是「她」
- 親民黨支持年金改革 推「披薩理論」及「超級基金」
- 破袋查奏效 雲林垃圾日減53公噸
- 1顆美生菜不到10元 不敵茶葉蛋
- 街友持刀恐嚇檳榔西施 還在拉麵店前做這檔事
- 中職》彭政閔傳奇黃衫生涯 這項紀錄史上最難破
- （影音）嫌弟弟吃太慢？飛飛狠搶翔翔碗裡食物
- 促建直鐵 林聰賢：宜蘭聯外還差一脈
- 19歲AV女優新作 好身材竟被「這個」奪走目光
- MLB》建仔好朋友 張伯倫簽約了！
- 寒假愛心午餐啟動 191店家響應
- 北市回饋金新制上路 禮券、補助都OK
- 大武愛國蒲 慈濟援建48戶永久屋
- 傅達仁兒子不是老婆生的 認了外面還有「半個夫人」
- 俄慶祝開趴 菲燒旗示威
- 社論》提高風險意識 面對新局
- 10度氣溫棄男嬰 臍帶未脫氣息微弱
- 學測英文偏難 毛小孩、巴西武術入題考驗閱讀力
- 我推動同婚 國際專家︰亞太先鋒
- 新北》設法人「管11戶社宅」 自治條例卡關
- 勞保費率調高 陳建仁：資方年增95億
- NBA》明星賽先發落選 魏少霸氣回應
- 婚禮歌手染毒 精美腳踏車當吸食器
- 馬丁爆安德魯 為沈默瘦身偷吃剩菜
- 《東京妄想女子》收視開紅盤 女星拿名牌包掀缺貨潮
- 杜拜皇室贊助超過70輛超跑 成龍已做好「撞爛」準備
- 補辦健保卡 APP更方便
- （影音）朴寶劍驚現士林夜市 開心化身吃貨大展貼心
- 籌3000童助學金 台東家扶義賣搶搶滾
- 黨職併公職被索賠 國民黨：別忘也有公職併黨職
- 〈上班族停看聽〉職涯，其實就是投資自己
- 自由廣場》台灣企業不談社會責任？
- 自由廣場》如此年金太好康
- 學測首日／站起又坐下、答案卡簽名 算違規扣分
- 美巡賽》史瓦佛第二回合躍居領先 小潘總計140桿並列49
- 自由談》遊山玩水去吧，不要再反對了！
- 不被「猩猩」影響 大威輕取段瑩瑩
- 鰲峰山捐建超大觀音 市府：待評估
- 英文非選考登玉山 作文要描寫出遊塞車
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：人類哭了！ 熊熊開畫展 最貴一幅畫要價13萬
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分