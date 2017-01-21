人類哭了！ 熊熊開畫展 最貴一幅畫要價13萬

芬蘭棕熊朱索（Juuso）會畫畫還開起畫展，最貴的一幅要價4000歐元（約新台幣13萬4500元）。（圖擷自路透）

2017-01-21 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕芬蘭有一隻名為朱索（Juuso）的棕熊竟然開起畫展，而且最貴的一幅畫要價4000歐元（約新台幣13萬4500元），飼養牠的動物中心過去已經賣掉牠的15幅作品，籌措了8000歐元（約新台幣26萬9000元），才在首都赫爾辛基順利展出熊熊的作品。

據《路透》報導，現年17歲的朱索，幼時在野外成為了孤兒，沒有求生能力，庫薩莫（Kuusamo）動物中心收留了牠並一直飼養到現在，某日有員工發現朱索竟然有畫畫的天分，從此開始了朱索的創作之路。

牠的管理員會準備顏料、紙張和夾板，留朱索獨自一隻熊好好繪畫，熊熊會利用坐下或移動自己的腿部，在畫布上留下自己的痕跡，牠也會用爪子沾顏料作畫，這些行為讓一些作品上都有朱索毛皮的殘留。

在赫爾辛基的朱索畫展，共有11件原創作品和一些影印品，價格從50歐元（約新台幣1681元）到4000歐元都有。而雖然大部分的藝術家都喜歡出席自己的畫展，但朱索卻不便前來，因為牠現在正處於冬眠階段。