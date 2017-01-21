不能出席川普就職 他被歐巴馬選為「指定倖存者」

美國國土安全部長強森（Jeh Johnson）為此次的「指定倖存者」。（法新社）

2017-01-21 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在今日完成就職，前總統歐巴馬也與政府官員一同出席。但所有成員中，僅有國土安全部長被受命不能參與，因為他被選為是「指定倖存者」。

美國總統可說是全球最有權勢的領導人，但為防止總統遭逢變故，其有一套完整的接替系統，讓國家不會因最高領導人死亡而群龍無首，這也是民主國家的特色之一。

「指定倖存者」是指當有類似像總統就職的大型活動，包括總統、副總統、國會領袖和各級政府官員全數出席時，如果發生大規模攻擊或意外，使得上述人員全數喪生，那「指定倖存者」將接替總統職務維持國家運作。

美國國土安全部長強森（Jeh Johnson）即是歐巴馬選定的「指定倖存者」，他除了不得出席總統就職外，還得前往秘密地點躲藏確保自身安全。

但共和黨參議員海契（Orrin Hatch）表示，他才是所謂的「指定倖存者」，且是川普親自要求。他在聲明中提到，「因應川普總統要求，我非常榮幸能擔任此次的指定倖存者，雖然我樂於參加各種節慶和儀式，但我仍欣然承擔這份責任，以確保我們的政府能夠持續運作。」