參加川普就職典禮 前總統小布希竟不會穿雨衣

布希手忙腳亂地和雨衣展開對決。（路透）

2017-01-21 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統小布希（George W. Bush）出席川普的總統就職典禮，由於剛好遇上天空下起毛毛細雨，他拿起透明雨衣就要往身上穿，結果布希被拍到無論他怎麼嘗試就是無法穿上雨衣，成為典禮上的趣事。

據《每日郵報》報導，下雨時與會的貴賓都有不同的應對方式，而布希就像是和雨衣展開了一場史詩般的對決，他似乎無法決定要怎麼穿進去，先是把雨衣遮住自己的西裝，接著又用雨衣套住自己的頭，然後乾脆讓整個身軀都用雨衣覆蓋。

但布希似乎覺得全部蓋住就看不到典禮了，連忙把雨衣扯下，這時他發覺有鏡頭對著他猛拍，只好靦腆地一笑。

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布希用雨衣完全套住自己的頭。（路透）

布希在和雨衣奮戰時顯得相當無奈。（路透）

最後布希靦腆一笑。（路透）