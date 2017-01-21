| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力
 首頁 > 國際

參加川普就職典禮 前總統小布希竟不會穿雨衣

布希手忙腳亂地和雨衣展開對決。（路透）

2017-01-21  10:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統小布希（George W. Bush）出席川普的總統就職典禮，由於剛好遇上天空下起毛毛細雨，他拿起透明雨衣就要往身上穿，結果布希被拍到無論他怎麼嘗試就是無法穿上雨衣，成為典禮上的趣事。

據《每日郵報》報導，下雨時與會的貴賓都有不同的應對方式，而布希就像是和雨衣展開了一場史詩般的對決，他似乎無法決定要怎麼穿進去，先是把雨衣遮住自己的西裝，接著又用雨衣套住自己的頭，然後乾脆讓整個身軀都用雨衣覆蓋。

但布希似乎覺得全部蓋住就看不到典禮了，連忙把雨衣扯下，這時他發覺有鏡頭對著他猛拍，只好靦腆地一笑。

Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-4141232/George-W-Bush-trouble-poncho-inauguration.html#ixzz4WMPA0WL7

Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on Facebook

布希用雨衣完全套住自己的頭。（路透）

布希在和雨衣奮戰時顯得相當無奈。（路透）

最後布希靦腆一笑。（路透）

美國前總統小布希（George W. Bush）出席川普的總統就職典禮，意外自爆自己不會穿雨衣。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 小布希 川普 川普就職 布希
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤豬肉卷八幡煮
總舖師✧圍爐好菜
過年的蘿蔔糕料理
年貨大街採購訣竅
轉寄

標題：參加川普就職典禮 前總統小布希竟不會穿雨衣


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月21日‧星期六‧丙申年臘月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.