參加川普就職典禮 前總統小布希竟不會穿雨衣

布希手忙腳亂地和雨衣展開對決。(路透)

2017-01-21 10:57

〔即時新聞/綜合報導〕美國前總統小布希(George W. Bush)出席川普的總統就職典禮,由於剛好遇上天空下起毛毛細雨,他拿起透明雨衣就要往身上穿,結果布希被拍到無論他怎麼嘗試就是無法穿上雨衣,成為典禮上的趣事。

據《每日郵報》報導,下雨時與會的貴賓都有不同的應對方式,而布希就像是和雨衣展開了一場史詩般的對決,他似乎無法決定要怎麼穿進去,先是把雨衣遮住自己的西裝,接著又用雨衣套住自己的頭,然後乾脆讓整個身軀都用雨衣覆蓋。

但布希似乎覺得全部蓋住就看不到典禮了,連忙把雨衣扯下,這時他發覺有鏡頭對著他猛拍,只好靦腆地一笑。

布希用雨衣完全套住自己的頭。(路透)

布希在和雨衣奮戰時顯得相當無奈。(路透)

最後布希靦腆一笑。(路透)