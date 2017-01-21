歐巴馬臨去秋波 空襲炸死敘利亞百多名恐怖份子

當地時間19日晚間，一架B-52轟炸機空襲一處位於阿勒坡以西的軍事訓練基地，炸死了100多名恐怖份子。（資料照，路透社）

2017-01-21 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕一名美國國防官員表示，在敘利亞當地時間19日晚間，一架B-52轟炸機空襲一處位於阿勒坡以西的軍事訓練基地，炸死了100多名恐怖組織份子，這是歐巴馬政府最後一次軍事行動。

綜合外媒報導，美國前總統歐巴馬在卸任前一天加緊對敘利亞的空襲力道，一名美國國防官員表示，在當地時間19日晚間，一架B-52轟炸機空襲一處位於阿勒坡以西的軍事訓練基地，該基地已經存在了2年之久，炸死了100多名恐怖份子，此次空襲可能為歐巴馬所簽署的最後一次軍令；官員稱，空襲時恐怖份子都集中在一棟建築中，並未有平民受到波及。

稍早之前，美軍也對北非利比亞的伊斯蘭國（IS）營地進行空襲，派出B-2轟炸機還有軍用無人機（UAV）擊斃80多名IS聖戰士。

今年以來，美國空軍空襲敘利亞多次，已有150多名恐怖份子遭炸死；前美國國防部長卡特（Ashton Carter）強調，國防部不會因為政府更迭而停止工作。