美網友熱議！ 希拉蕊抓到老公偷看川普老婆和女兒

美國前國務卿希拉蕊在川普就職總統大典上，似乎抓到丈夫柯林頓在偷看別人。（圖擷自《The Daily Dot》）

2017-01-21 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國前國務卿希拉蕊和前總統柯林頓夫婦，於20日連袂出席美國總統川普的就職典禮，結果有一段影片在美國網友間瘋傳，那就是希拉蕊疑似抓到老公在偷看別的女人，有可能就是川普的老婆梅蘭妮亞（Melania Trump）和女兒兒伊凡卡（Ivanka Trump）。

據《太陽報》報導，從現場影片中可以看到，柯林頓當時在朝著某個方向上下打量，就位置上來說，柯林頓看的方向就是梅蘭妮亞和伊凡卡的位置。更尷尬的是，這時希拉蕊剛好轉頭，發現丈夫似乎在盯著別人，但她沒說什麼就轉頭回去。

網路媒體《The Daily Dot》，則放出網友製作的座位示意圖，認為從視線的角度來看，柯林頓就是在看伊凡卡。除此之外，柯林頓其實也有發現希拉蕊回頭看他，但柯林頓依然故我，沒有改變自己的視線。

相關影片請見：

美國網友認為，以座位圖來看，前總統柯林頓就是在看川普女兒伊凡卡。（圖擷自Imgur）

美國前總統柯林頓的視線，可看到穿著天藍色服裝的川普妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）。（路透）

川普妻子梅蘭妮亞今日穿著一身天藍色時裝，顯得相當嬌美。（路透）