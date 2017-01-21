國家認證「巨大陰莖」是殘障！工作沒了、女人跑了 他仍自豪「老子雞雞最大」

「莖長過膝」的他，無法自由行動，走路也只能一拐一拐。（擷取自《鏡報》）

2017-01-21 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕許多男人往往希望自己的雞雞可以變長一點，因為在很多男人眼中，陰莖越長，代表性能力越強，因此小弟弟的尺寸不僅是隱私，更是男性的自豪。

這位擁有「世上最大雞雞」頭銜的墨西哥大叔卡布瑞拉（Roberto Esquivel Cabrera）今年54歲，他在2015年公布多張照片與影片，證明他那「半公尺長的雞雞」是貨真價實的，因而聲名大噪。

卡布瑞拉近日受訪時暢談擁有巨大陰莖的不便之處，其中最痛苦的是不能與正常女性做愛。他自述在美國生活時曾兩度試圖與女人發生關係，第一個女人一看到他的「兵器」就吃驚地逃離現場；另一人則在他嘗試進入的過程中痛到不行，最後不得不中止...

卡布瑞拉接著抱怨說，超長陰莖是種殘障，讓他無法工作。「我穿不下任何公司的制服，也不能蹲下或跪下」他說，「面試時往往因為這點（雞雞太大）而被打槍」。據悉，政府近日已承認卡布瑞拉是「殘障人士」，他目前靠著社會救濟金度日。

卡布瑞拉的雞雞大小造成不少健康問題，醫療團隊頻頻對他發出警告，建議他動手術縮短陰莖大小，讓他能回到工作崗位同時擁有正常的性愛，但均被卡布瑞拉一口回絕。「我享受身為巨星的感覺」他自豪地說，「擁有比全世界其他男人都大的雞雞讓我好驕傲」。

相關影音，內有部分裸露片段，慎入！