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希拉蕊出席川普就職 推特感性說明參加原因

美國總統川普正式就職，而川普在選舉時的民主黨對手希拉蕊（右）也出席觀禮，希拉蕊還在推特貼文表示「她的出席是為了向民主致敬」（路透）

2017-01-21  10:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）於台灣時間21日凌晨1點正式宣誓就職，而川普在選舉時的民主黨對手希拉蕊（HillaryClinton）也出席觀禮，希拉蕊還在觀禮期間於推特貼文表示「她的出席是為了向民主致敬」。

希拉蕊在川普即將宣誓就職前於推特發文說到「我今天來到這裡，是為了向我們的民主和它的永恆價值致敬。我從未停止相信我們的國家和它的前途」，各大外媒都解讀希拉蕊的推文意在告訴美國民眾要尊重民主選舉的過程。

希拉蕊還在就職典禮後出席於國會山莊舉辦的午餐會，期間川普還在致詞後上前與希拉蕊握手致意，這是兩人在選後的公開場合首度示好。

希拉蕊在推特發文說「我今天來到這裡，是為了向我們的民主和它的永恆價值致敬。我從未停止相信我們的國家和它的前途」（圖截自希拉蕊推特）

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