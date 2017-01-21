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歐巴馬孤單的背影 從白宮默默離開

歐巴馬離開總統辦公室，偌大的室內空無一人，只有他推門而出。（圖擷自Instagram）

2017-01-21  09:29

〔即時新聞／綜合報導〕川普於20日正式從歐巴馬手上接下美國總統之位，在眾人關注於川普之際，白宮首席攝影官蘇沙（Pete Souza）則拍下歐巴馬黯然離開白宮的背影。

蘇沙在Instagram上傳了幾張歐巴馬走出白宮照片，只見偌大的總統辦公室裡空無一人，只有歐巴馬推門走出，從另一張正面的角度來看，歐巴馬的臉上似乎正在苦笑，攝影師採用的黑白色調更增添幾分傷感。

除此之外，蘇沙也記錄了歐巴馬在直升機上看向白宮，似乎是想再看一看這待了8年之久的地方，有幾位美國網友感受到這種離別的情感，直說自己的心都要碎了。

從另一個角度看，歐巴馬似乎略帶苦笑。（圖擷自Instagram）

歐巴馬在機上再看白宮一眼。（圖擷自Instagram）

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