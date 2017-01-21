川普簽第一道行政命令 帥兒子竟在後面...
2017-01-21 09:42
巴倫出席老爸就職典禮，被網友戲稱是「過年參加親戚的無聊活動」。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在今日完成就職，隨後進入白宮橢圓辦公室簽署首道行政命令。但格外引人注目的，便是他最小的兒子巴倫川普（Barron Trump），竟在後面和自己的姪子玩躲貓貓，畫面相當逗趣。
10歲的巴倫是川普與第三任妻子梅蘭妮亞所生，年齡與其他幾位兄姊有不小差距。而當川普以總統身分簽署第一道人事命令時，巴倫竟在後面和外甥玩起躲貓貓，還要和他一起擊掌，讓不少網友大呼可愛。
巴倫去年陪著川普發表勝選演說時，站在一旁感覺昏昏欲睡，成為另類話題，而他帥氣的外型也引起不少網友注意，父親川普就職他再度亮相，臉上仍不時露出沉悶表情，被網友笑說「小孩參加過年親戚的無聊活動。」
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