川普正式就職 一張圖看出他和歐巴馬的人氣

美國總統川普的就職典禮估計有70至90萬人參加（右），人數只有前總統歐巴馬於2009年就職典禮（左）的一半，從空拍照片就可明顯看出差距。（圖截自YouTube/Vox）

2017-01-21 09:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）於台灣時間21日凌晨1點正式宣誓就職，外媒報導指出，川普的就職典禮估計有70至90萬人參加，人數只有前總統歐巴馬於2009年就職典禮的一半，且比較兩者的空拍照片後，就可明顯看出差距。

綜合外媒報導，當年歐巴馬於2009年就職時有約180萬人出席觀禮，但今天川普的典禮只有約70至90萬人參加，且比較兩次就職典禮在華府國家廣場拍下的照片就可看出，川普就職時的觀禮群眾明顯比歐巴馬還稀疏很多。

另外，昨天在林肯紀念堂舉辦的川普就職前音樂會，觀看人數只有約5萬人，但2009年歐巴馬的就職前音樂會卻有約40萬人觀看，人氣差距相當巨大。