史無前例 川普就職演說講出「美國屠殺」
2017-01-21 08:02
美國總統川普就職演說中罕見提「Carnage」（屠殺）一詞，據傳是第一次有美國總統將這字眼用在就職演說中。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）於台灣時間21日凌晨正式宣誓就職，有外媒報導指出，川普就職演說中提到「美國」和「美國人」的字眼共34次，且相當罕見的提到「Carnage」（屠殺），據傳是第一次有總統將這字眼用在就職演說中。
綜合外媒報導，川普在就職演說中共提到「America」與「American」（美國和美國人）共4次、「All」（全部）共12次、「People」（人民）共9次、「Country」（國家）共9次、「Everyone」（每個人）共4次。
另外，據《NBC》報導，川普還用了一個字眼「Carnage」（屠殺）形容國家當前困境，據傳這是第一次有總統在就職演說中提到這個字眼。川普當時說「犯罪、幫派與毒品殘害許多生命，無形中奪走國家的潛力，美國現在就要中止這種困境」（This American carnage stops right here and stops right now）。
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