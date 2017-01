史無前例 川普就職演說講出「美國屠殺」

美國總統川普就職演說中罕見提「Carnage」(屠殺)一詞,據傳是第一次有美國總統將這字眼用在就職演說中。(路透)

2017-01-21 08:02

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普(Donald Trump)於台灣時間21日凌晨正式宣誓就職,有外媒報導指出,川普就職演說中提到「美國」和「美國人」的字眼共34次,且相當罕見的提到「Carnage」(屠殺),據傳是第一次有總統將這字眼用在就職演說中。

綜合外媒報導,川普在就職演說中共提到「America」與「American」(美國和美國人)共4次、「All」(全部)共12次、「People」(人民)共9次、「Country」(國家)共9次、「Everyone」(每個人)共4次。

另外,據《NBC》報導,川普還用了一個字眼「Carnage」(屠殺)形容國家當前困境,據傳這是第一次有總統在就職演說中提到這個字眼。川普當時說「犯罪、幫派與毒品殘害許多生命,無形中奪走國家的潛力,美國現在就要中止這種困境」(This American carnage stops right here and stops right now)。

