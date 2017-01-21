川普就職演說 「還政於民」像蝙蝠俠台詞？

川普正式宣誓就職美國第45任總統，並且發表20分鐘的演說。（路透）

2017-01-21 07:31

〔即時新聞／綜合報導〕川普在美東時間20日正午12時，正式宣誓就職美國第45任總統，並且發表20分鐘的演說，強調「以美國人優先」的觀點，並且承諾會「還政於民」。川普的就職演說和以往沒有太大不同，還被網友發現電影《蝙蝠俠》中的台詞類似。

川普在就職演說中表示，1月20日這天有特別的意義，因為這是將權力從華府核心，重新交還給人民的日子。並且以「美國優先」的觀點，將會以美國製造為原則，讓美國再次偉大。

綜合外媒報導，川普在就職演說所說的「把權力從華府轉交人民」，和2012年電影蝙蝠俠《黑暗騎士：黎明昇起》中反派角色班恩（Bane）的台詞相似。班恩在電影中所說「還政於民」（And we give it back to you, the people.），和川普在就職演說中的演講稿不謀而合。

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pic.twitter.com/dYECwneW1R — Timothy Burke （@bubbaprog） 2017年1月20日