川普就職演說 「還政於民」像蝙蝠俠台詞？

2017-01-21 07:31

〔即時新聞/綜合報導〕川普在美東時間20日正午12時,正式宣誓就職美國第45任總統,並且發表20分鐘的演說,強調「以美國人優先」的觀點,並且承諾會「還政於民」。川普的就職演說和以往沒有太大不同,還被網友發現電影《蝙蝠俠》中的台詞類似。

川普在就職演說中表示,1月20日這天有特別的意義,因為這是將權力從華府核心,重新交還給人民的日子。並且以「美國優先」的觀點,將會以美國製造為原則,讓美國再次偉大。

綜合外媒報導,川普在就職演說所說的「把權力從華府轉交人民」,和2012年電影蝙蝠俠《黑暗騎士:黎明昇起》中反派角色班恩(Bane)的台詞相似。班恩在電影中所說「還政於民」(And we give it back to you, the people.),和川普在就職演說中的演講稿不謀而合。

