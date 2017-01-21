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一握泯恩仇？川普跟希拉蕊握手還說...

美國總統川普在就職宣誓後於國會山莊出席午餐會，期間與選舉時的民主黨對手希拉蕊握手致意。（美聯社）

2017-01-21  07:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）於美國當地時間20日宣誓就職，川普在宣誓後於國會山莊出席午餐會，席間與選舉時的民主黨對手希拉蕊（Hillary Clinton）握手致意，這是兩人在選後的公開場合首度示好。

綜合外媒報導，去年美國總統大選期間，民主與共和黨展開一場激烈廝殺，更被外界譽為是美國近年來最骯髒的總統大選，但今天的總統就職，川普與希拉蕊終於卸下選舉時的恩怨，川普在午餐會的演說提到前總統柯林頓（Bill Clinton）和前國務卿希拉蕊，還說對他們兩位都相當尊敬，感謝他們能出席。

川普更要求全場所有人起身為希拉蕊和柯林頓鼓掌，川普也在演說完後，走到人群中向希拉蕊致意並與她握手，據現場人士聽聞，川普可能對希拉蕊說「謝謝妳能來，謝謝妳」

據現場人士聽聞，川普可能對希拉蕊說「謝謝妳能來，謝謝妳」（路透）

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