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南韓文化部長據稱造藝術黑名單 遭逮捕

2017-01-21  04:30

〔中央社〕聯合新聞通訊社（Yonhap）報導，南韓文化部長趙允旋（Cho Yoon-Sun）因據稱造出一份對遭彈劾總統朴槿惠（Park Geun-Hye）提出批評的近萬名藝術家的「黑名單」而被逮捕。

首爾中央地方法院（Seoul Central District Court）起訴趙允旋濫用權力和偽證，對她發出逮捕令。

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