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美國總統就職 蔡英文推特發文：恭喜川普 科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力
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川普就職 白宮網站宣示撤出TPP

2017-01-21  04:00

〔中央社〕美國總統川普宣誓就職後，白宮網站隨即換上川普的讓美國更偉大標語，並宣示美國第一的外交政策和撤出跨太平洋夥伴協定等重大政策方向。

川普（Donald Trump）在國會山莊前廣場宣示就職後，白宮網站隨即由歐巴馬政府時期的藍綠色調，換上充滿美國色彩的紅藍白背景與川普的相片，宣示「一起讓美國更偉大。行動將會持續，工作已經開始」。

川普政府在網站中簡單說明各項政策，均以美國優先為開端。

在外交政策方面，川普政府承諾聚焦於美國利益與美國的國家安全，「以實力帶來和平」（Peace through strength）是政策中心，這項原則將會讓世界更穩定與和平變成可能，減少衝突，創造更多交集。

在經貿協定上，川普強調要為所有美國民眾諮商經貿協定，新政府的策略首先將撤出跨太平洋夥伴協定（TPP），並確保任何新協定符合美國勞工的利益。

川普也承諾重新協商北美自由貿易協定（NAFTA），如果協定夥伴拒絕重新諮商，讓美國勞工擁有公平的待遇，屆時川普將通知國會，美國撤出NAFTA的意向。

此外，在執行經貿協定過程中，美國新政府也將打擊違反規定與傷害美國勞工的國家，川普屆時將指示商務部長確認所有違規行事，並運用所有聯邦政府可支配的手段，終止濫用協定的行為。

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