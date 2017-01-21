奧地利警方逮捕1名計劃恐怖攻擊嫌犯
2017-01-21 03:20
〔中央社〕奧地利警方發言人指出，警方今天逮捕1名男性，他涉嫌計劃在維也納發動「恐怖」攻擊。
根據法新社，警方發言人凱布林格（Thomas Keiblinger）告訴「奧地利新聞社」（Austria Press Agency），「近幾天跡象顯示，有人計劃對首都發動攻擊。」
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