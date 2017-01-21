川普高目標 美國經濟年成長率4％

2017-01-21 02:50

〔記者楊芙宜／台北報導〕美國新總統川普宣誓就職後，白宮網站貼出川普的政策鎖定在：追求經濟年成長率4%，為先前他自己和川普團隊所設定目標的高端。

在這篇題為「把工作和成長帶回來」的白宮網站文件指出，為了把美國經濟帶回常軌，川普總統已概述一份大膽計畫，「接下來10年內，要創造2500萬個新美國工作，回到4%的年度經濟成長」。

退出TPP，重談NAFTA

另一頁則重申川普競選時貿易政策承諾，稱其策略「從退出跨太平洋夥伴協議（TPP）開始」，確保任何新貿易協定符合「美國勞工」的利益；川普也「矢志重談」北美自由貿易協定（NAFTA）。