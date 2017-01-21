川普經貿政策如有誤 日相智囊：應設法擋回去

2017-01-21 02:40

〔編譯茅毅／綜合報導〕日相安倍晉三的財經智囊濱田宏一於19日接受路透專訪時表示，若川普未來將美國的經貿政策建立在「錯誤的經濟學」基礎上，日本則無須與其合作，該設法擋回去（push back）。這也是濱田少見地直接表達他對潛在的保護主義之關切。

濱田係耶魯大學經濟學榮譽教授，目前在安倍政府擔任「內閣官房參與」一職，為首相提供諮詢。他在訪談中提到，今後四年，安倍可放緩其平衡日本政府預算的時間表，同時為確保日本經濟成長，安倍也應準備進一步延後調漲消費稅。

川普揚言在廿日就任後將對進口品課徵「邊境稅」和採取其他保護主義措施，這些政策宣示已升高全球貿易前景的不確定性。對此，濱田認為，若川普基於對經濟學的錯誤理解而在未聽取正確建言下做決策，抑或他以為，治理一國的經濟事務與管理他的房地產公司無異，這兩種想法皆將存在若干風險。

濱田直指，若美國由一個自私、專斷的領袖領導，那日本無須單單為了迎合、取悅他而與之合作，否則世界的體系、制度將因此崩壞，日本有自己的國家利益、若川普的要求不合理，還批評日方不合作，那東京應提出諍言對川普說─你錯了，請好好聽從你們專家的建議。

出口大國日本的官員及行政部門私底下均持續關心川普可能採取的政策，但在公開場合大多保持緘默。川普當選後，日本政府即向其陣營說明日本企業為美國創造許多就業機會，並替「豐田汽車公司」辯護，指該汽車大廠其實是美國的「企業良民」。