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美國總統就職 蔡英文推特發文：恭喜川普 科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力
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川普演說：幫助受困的中產階級家庭

2017-01-21  02:34

〔記者楊芙宜／台北報導〕美國新總統川普在就職演說訴諸「民粹」和「愛國」主義，他強調將把權力從華府政客中交接，交回到人民手中；同時，川普也承諾在總統任內將幫助受困的中產階級家庭、重建美國軍力和強化邊界管理。

70歲的川普說，「從今天開始，將就是美國優先。」

他指出，過去幾十年來，我們使外國工業致富，美國工業卻付出代價；我們補貼其他國家的軍隊，卻讓美國軍隊悲情地消耗殆盡；我們捍衛其他國家邊界，卻拒絕捍衛我們自己的邊界。

「我們在海外花費數兆、數兆美元，但美國基礎建設卻落到失修敗壞；我們讓其他國家致富，但我們國家的財富、實力和信心卻逐漸在眼前消失。」

川普表示，工廠一個接著一個關閉和離開，甚至不會想到數百萬計美國工人的生計被拋在背後，「我們中產階級的財富被從家中奪走，然後被重新分配到世界其他地方。」

他說，華府政客保護自己，而非美國公民，「當他們在美國的首都慶祝時，在我們土地上各處掙扎的家庭卻沒有太多可以慶祝」。

不過，川普說，這已經過去，現在我們要迎向未來，「美國優先」將成為新的治理信念。「2017年1月20日將會被記得，這是人民再次成為這個國家統治者的一天」。

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  • 川普就職演說，矢言把權力交還給人民、以「美國優先」，幫助美國各地受困的中產階級家庭。（路透）

    川普就職演說，矢言把權力交還給人民、以「美國優先」，幫助美國各地受困的中產階級家庭。（路透）

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