川普：美國優先！買美國貨、雇美國人

美國總統川普就任，宣示「美國優先」的政策。（美聯社）

2017-01-21 01:29

〔記者楊芙宜／台北報導〕川普宣誓為美國第45任總統後，發表就職演說時指出，美國人民齊聚在華府見證政權和平交接，從現在起，新政府治理觀念將是「美國優先」，他絕對不會讓人民失望，美國人將再次獲勝！

川普表示，政權交接是人民作主時刻，最重要的不是從一個政黨把權力轉移到另一個政黨，或從民主黨轉移到民主黨，而是把權利交到人民手中。

他說，新政府將帶領美國人民重新拿回工作、邊界管理權、財富和美國夢；新政府將要蓋新道路、橋樑、機場...還有建設美國整個國家。

川普指出，新政府將帶領人民「買美國貨，雇美國人！」讓美國重返偉大。