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川普宣誓 就任美國第45位總統

2017-01-21  01:12

〔中央社〕美國總統當選人川普（Donald Trump）今天在國會山莊宣誓就任美國第45位總統。

川普在最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）監誓下宣誓就職，誓詞如下，「本人川普謹莊嚴宣誓，我必忠實執行美利堅合眾國總統職務，竭盡全力，恪守、維護和捍衛美利堅合眾國憲法，上帝為證。」

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