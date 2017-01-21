川普就職前先推文：改變就從今天開始！

2017-01-21 01:04

〔記者楊芙宜／台北報導〕美國共和黨籍總統川普和副總統彭斯今在華府宣誓就職，成為第45任美國正副總統。川普赴國會山莊參加就職典禮前，他在推特和支持者約定在就職典禮上見面，他寫著：「全部就從今天開始！」（It all begins today!）。

川普用大寫英文在推特上說，「這股運動持續—（改變）工程開始！」（THE MOVEMENT CONTINUES - THE WORK BEGINS!）

同為共和黨籍前總統小布希、以及民主黨籍前總統卡特都偕同太太一起出席川普的就職典禮。