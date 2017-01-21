| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力
 首頁 > 國際

歐巴馬和川普抵國會山莊 出席就職典禮

2017-01-21  00:54

〔中央社〕歐巴馬和川普（Donald Trump）今天抵達美國國會山莊，出席總統當選人川普就任美國第45位總統的宣誓就職典禮。

歐巴馬偕夫人蜜雪兒（Michelle），在白宮與川普及準第一夫人梅蘭妮亞（Melania）依傳統共飲早茶和咖啡後，最後一次離開白宮。

歐巴馬夫婦和川普夫婦的車隊，沿賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）駛抵國會山莊，出席宣誓就職典禮。

廣告
  • 歐巴馬與川普在國會山莊相會，準備參加新任總統就任大典。（歐新社）

    歐巴馬與川普在國會山莊相會，準備參加新任總統就任大典。（歐新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 川普 歐巴馬
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤豬肉卷八幡煮
總舖師✧圍爐好菜
過年的蘿蔔糕料理
年貨大街採購訣竅
轉寄

標題：歐巴馬和川普抵國會山莊 出席就職典禮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月21日‧星期六‧丙申年臘月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.