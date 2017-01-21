歐巴馬和川普抵國會山莊 出席就職典禮

2017-01-21 00:54

〔中央社〕歐巴馬和川普（Donald Trump）今天抵達美國國會山莊，出席總統當選人川普就任美國第45位總統的宣誓就職典禮。

歐巴馬偕夫人蜜雪兒（Michelle），在白宮與川普及準第一夫人梅蘭妮亞（Melania）依傳統共飲早茶和咖啡後，最後一次離開白宮。

歐巴馬夫婦和川普夫婦的車隊，沿賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）駛抵國會山莊，出席宣誓就職典禮。