第45任美國總統當選人川普就職典禮（直播）

2017-01-20 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國第45任總統當選人川普（Donald Trump），將於美東時間20日中午12點（台灣時間21日凌晨1點）於華府宣誓就職。川普也將首度以美國元首身分發表演說，就職典禮全程開放全球實況直播。

據外媒報導，整份就職演說稿是由川普本人親自起草，而非如先前選戰時假手他人，川普也將在演說中談論他對美國的願景及所面臨的各種挑戰，成為世界強權美國之首的川普，演講內容令全球屏息以待。

川普就職大典行程，美國時間20日上午先與歐巴馬夫妻茶敘後，9點半將舉辦音樂會，11點半副總統彭斯（Mike Pence）先宣誓就職，然後在中午12點（台灣時間21日凌晨1點），川普在首席大法官羅伯茲（John Roberts）帶領下宣誓就任第45任美國總統。