川普就職大日子 美國新第一家庭登場
2017-01-21 00:10
美國新任總統川普的第一家庭在林肯紀念堂前亮相，接下來將一同出席白宮就職大典。（歐新社）
〔中央社〕地產大亨川普今天宣誓就任美國第45位總統，川普與夫人梅蘭妮亞先前往教堂與白宮，新第一家庭成員將陸續出席國會山莊廣場的就職典禮、國會午宴與慶祝遊行。
川普與妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）在就職典禮前，與副總統當選人彭斯（Mike Pence）夫婦，依據美國總統就職傳統，先前往教堂祈禱，再往白宮與即將離任的歐巴馬總統夫婦會晤。
模特兒出身的梅蘭妮亞身著剪裁合宜的淺藍色套裝，配上相同色系的手套與高跟鞋，高雅大方，一如流行界預期，頗有已故第一夫人賈桂琳．甘迺迪（Jacqueline Kennedy）的簡潔高雅風格。
宣稱就任後也會推文的川普，出發前仍不忘在推特（Twitter）留言寫到「一切都在今天展開，上午11點就職典禮上再見。行動將會持續，工作已經展開。」
美國新第一家庭成員包括女兒伊凡卡（Ivanka Trump）、將任白宮資深顧問的女婿庫許納（Jared Kushner）、兒子艾瑞克（Eric Trump）與小唐納（Donald Trump Jr.），唯一年幼的拜倫（Barron Trump）等，一舉一動都將是美國政壇焦點。
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