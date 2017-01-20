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陳光標上身？ 川普就職前會粉絲 打賞1萬美元

美國總統川普在宣示就職前夕的19日與粉絲兼助選義工波威特會面，還打賞波威特1萬美元。（圖擷取自川普Instagram）

2017-01-20  22:57

〔編譯張沛元／綜合報導〕穿著輕便的24歲前警衛尚恩．波威特，19日大剌剌踏入美國華府林肯紀念堂後方的一頂帳篷，與即將成為全球最有權勢領導人的川普會面。波威特一見到川普竟直呼其全名，川普也不以為忤還給了他一個大擁抱，大讚波威特超級棒。

波威特是何許人也？這名年輕單親爸爸來自伊利諾州鄉下，是川普的粉絲，大選期間曾日以繼夜為川普助選；川普透過報導得知波威特的故事，邀請他出席就職舞會，但生活過得並不寬裕的波威特根本無力負擔像樣的西裝與皮鞋，還是靠朋友幫忙才打點好行頭。

更驚人的是，就在川普就職前夕，波威特居然獲准與偶像面對面，讓他感動得熱淚盈眶。川普不但幫波威特簽名、打電話給波威特的老爸閒聊，還為波威特的4歲兒子簽名；川普問起波威特是否還跟孩子的媽在一起，波威特說沒有，梅開三度的川普表示「事情有時候就是這樣」，然後又看著自己的簽名預測說，「她之後會回到你身邊。你要出名了。」

川普及其幕僚最後跟波威特拍大合照，川普把手放在波威特的背上，然後對一名助理說，「寄張1萬美元支票給他」，波威特終於忍不住哭了，步出帳篷後忍不住大呼，「這是真的嗎？」

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