| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力
 首頁 > 國際

中國男人比女人多出3300萬 學者憂影響社會治安

最新統計發現，中國男性人口比女性多出3000多萬人。（美聯社）

2017-01-20  23:10

〔即時新聞／綜合報導〕由於中國過去實施一胎化政策、有重男輕女觀念，導致性別結構受影響。最新統計就發現，中國男性人口比女性多出3300多萬人，學者因此憂心，男女間這樣的人數差可能會影響社會治安。

綜合報導指出，中國國家統計局人口數據指出，中國2016年底男性人口共有7億815萬，然而女性人口卻只有6億7456萬人，相差了3359萬人。中國經濟體制改革研究會副會長、人口學者陳劍認為，男女人口這樣的差異不只會為婚配帶來巨大的衝擊，還會威脅人口生態安全、影響社會治安，甚至不利經濟持續發展。

中國北京大學社會學系教授李建新也說，男女比例失衡會引發就業上的性別擠壓，未來男性勞動力過剩，將會加劇就業市場上的競爭，本來就受性別歧視的女性可能會面臨更大的困難。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 性別 性別比例 男女
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤豬肉卷八幡煮
總舖師✧圍爐好菜
過年的蘿蔔糕料理
年貨大街採購訣竅
轉寄

標題：中國男人比女人多出3300萬 學者憂影響社會治安


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月20日‧星期五‧丙申年臘月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.