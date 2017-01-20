中國男人比女人多出3300萬 學者憂影響社會治安

最新統計發現，中國男性人口比女性多出3000多萬人。（美聯社）

2017-01-20 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕由於中國過去實施一胎化政策、有重男輕女觀念，導致性別結構受影響。最新統計就發現，中國男性人口比女性多出3300多萬人，學者因此憂心，男女間這樣的人數差可能會影響社會治安。

綜合報導指出，中國國家統計局人口數據指出，中國2016年底男性人口共有7億815萬，然而女性人口卻只有6億7456萬人，相差了3359萬人。中國經濟體制改革研究會副會長、人口學者陳劍認為，男女人口這樣的差異不只會為婚配帶來巨大的衝擊，還會威脅人口生態安全、影響社會治安，甚至不利經濟持續發展。

中國北京大學社會學系教授李建新也說，男女比例失衡會引發就業上的性別擠壓，未來男性勞動力過剩，將會加劇就業市場上的競爭，本來就受性別歧視的女性可能會面臨更大的困難。