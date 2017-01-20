IS炸毀千年世遺古蹟 四面門剩兩根柱
2017-01-20 21:37
敘利亞巴邁拉古城的知名古蹟四面門。（圖擷自每日郵報）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕又有珍貴古蹟慘遭伊斯蘭國組織（IS）毒手。根據近日拍到的衛星影像顯示，IS好戰份子蓄意破壞敘利亞古城巴邁拉（Palmyra）的千年歷史古蹟。
美國有線電視網CNN、每日郵報報導，負責紀錄敘利亞以及伊拉克北方文化遺址的「波士頓東方文化研究聯盟」（ASOR）今日（20）發表聲明，「衛星影像顯示，古羅馬圓形劇場和四面門遭受重大損害，是IS蓄意破壞所致」，而且「IS在這群考古遺址一帶行刑」。
聲明表示，四面門似乎被IS使用炸藥破壞，整體建築遭嚴重破壞，只剩2根柱子和散落一地的鼓形柱和瓦礫；羅馬劇場的舞台背景也遭破壞，「新的衛星影像拍到，新的碎石散落在舞台中央。」
羅馬劇場興建於西元2世紀；而四面門是當時最重要的文化中心。
敘利亞當局表示，這份新的衛星照攝於今年1月10日，上次拍攝時間為去年12月26日，因此破壞的確切時間不明。
聯合國教科文組織（UNESCO）將敘利亞古城巴邁拉列為世界遺址，2015年5月首次被IS佔領，敘國政府軍在2016年將IS逐出該城，同年12月不料軍隊撤出後再度失陷，遭4000名戰士盤踞。
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