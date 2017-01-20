相撲力士的弱點抓到了！ 原來他們怕這個...
2017-01-20 21:25
日本相撲協會為了防流感，帶20位相撲力士去打針。結果相撲竟然超怕打針。（圖擷自日本相撲協会公式推特）
〔即時新聞／綜合報導〕賽場上超猛的相撲選手，竟然最害怕打針！日本最近正值流感高峰期，為了避免影響比賽，相撲選手也被帶去打針，沒想到他們各個皺緊眉頭，顯然超怕打針，相撲台上的氣勢瞬間幻滅。
日本相撲協會日前在推特公布照片，白鵬、劍翔、大榮翔、大奄美等20位沖繩、櫪木的相撲選手顯然都害怕打針這件事，看起來人高馬大的他們竟露出害怕神情，有的相撲還試圖鎮定，畫面與現實相當反差登上許多英國媒體。
報導形容，這些選手表情故作鎮定，因為他們要避免看起來像個哭泣的嬰兒。這20個相撲總重量達到3噸重，但害怕打針的畫面曝光，可能連一般民眾都敢挑戰他們了。
據了解，日本流感從上個月開始，現在已是流感高峰期，政府呼籲感冒民眾戴上口罩，避免咳嗽打噴嚏散播病毒，並且每天須勤洗手。
相撲力士故作鎮定，表情超可愛。（圖擷自日本相撲協会公式推特）
相撲力士打針閉眼又嘟嘴。（圖擷自日本相撲協会公式推特）
相撲力士場上表現威猛。（圖擷自日本相撲協会公式推特））
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